Военный вертолет столкнулся с пассажирским самолетом и рухнул в Вашингтоне

В США произошла жуткая авиакатастрофа

Утром 30 января небо над Вашингтоном стало ареной страшной трагедии – пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом Black Hawk. После удара воздушное судно рухнуло в реку Потомак. Спасатели немедленно прибыли на место крушения.

Во время спасательной операции удалось вытащить несколько выживших, но есть и погибшие. Точное количество жертв пока неизвестно, но очевидно, что это одна из самых страшных авиакатастроф в США за последние годы.

На борту лайнера, который летел в американскую столицу из Канзаса, находились 60 человек, а также 4 члена экипажа.

В главном оборонном ведомстве страны сообщили, что военный вертолет отправился с базы, которая размещена в 40 километрах от столицы. Внутри находились трое военнослужащих, среди которых не было высокопоставленных офицеров. Почему военный борт оказался на пути гражданского авиалайнера, пока не понятно. Сейчас специалисты изучают все обстоятельства трагедии.

Эта катастрофа шокировала всю страну. Новый лидер вашингтонской администрации Дональд Трамп уже проинформирован о случившемся, столичная воздушная гавань временно прекратила работу. Спасательные службы продолжают поиски, но надежда на благоприятный исход тает с каждой минутой.

Напомним, ранее российский пассажирский самолет ушел в крутое пике над Каспийским морем.