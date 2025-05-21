Вражеские БПЛА уничтожены на подлете к Москве – Собянин

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Очередная атака боевых беспилотников отражена на подлете к Москве. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в среду, 21 мая.
Он уточнил, что силы противовоздушной обороны Министерства обороны РФ сбили сегодня три вражеских БПЛА, направленных на Москву.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб",
– написал Собянин в своем телеграм-канале.
Ранее РИА "Новости" со ссылкой на Росавиацию проинформировало подписчиков, что в столичных аэропортах "Домодедово", "Жуковский", а также "Шереметьево" введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов.
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