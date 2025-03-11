В Капотне обезврежен неразорвавшийся после ночной атаки БПЛА

Взрывотехники сработали аккуратно и оперативно

Боеприпас, обнаруженный в столичном районе Капотня, обезврежен. Об этом сообщили в МЧС Москвы.

Минувшей ночью Киев устроил массированный налет беспилотников на Москву. Силы ПВО успешно отразили атаку. К местам падения обломков тут же направлялись экстренные службы для обследования территории и ликвидации последствий. Так в одном из столичных районов на юго-востоке был найден БПЛА, взрывное устройство которого осталось целым и представляло опасность.

Взрывотехники с помощью робота ликвидировали боезаряд, никто не пострадал.

"В результате обследования мест падения БПЛА после ночной атаки на Москву в районе Капотня были обнаружены обломки летательного аппарата с неразорвавшейся боевой частью. На место оперативно выехали взрывотехники и провели успешное обезвреживание боекомплекта с помощью специальных роботизированных средств. Жильцов близлежащих домов заранее предупредили об проведении работ, все прошло штатно",

– сообщили подробности в МЧС Москвы.

Ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что атака вражеских дронов на Москву, предпринятая Киевом утром 11 марта, стала самой массовой. В столичном регионе было ликвидировано 74 БПЛА. Всего же на российские регионы со стороны Украины этой ночью было направлено более 330 беспилотников, начиненных взрывчаткой.