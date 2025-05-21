Собянин сообщил еще об одном сбитом БПЛА на подлете к Москве

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Во вторник, 21 мая, еще один беспилотник пытался нанести удар по территории Москвы. Силам ПВО удалось уничтожить аппарат на подлете к городу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – сообщил он в Telegram.
Дрон стал четвертым за сутки, который предпринял попытку атаковать российскую столицу. Ранее силы ПВО ликвидировали три БПЛА, которые летели в сторону Москвы.
По данным СМИ, украинцы хотели нанести удар дронами типа "Лютый". Они способные переносить боевую часть весом до 75 килограммов на расстояние до 1000 километров.
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