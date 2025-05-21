Собянин: ПВО Минобороны уничтожили вражеские БПЛА на подлете к Москве

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Украинские беспилотники снова предприняли попытку атаковать Москву. Столичный мэр Сергей Собянин сообщил в Telegram, что силы ПВО смогли уничтожить еще семь дронов на подлете к городу. Он также отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
За текущие сутки было зафиксировано порядка 14 беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. Все были сбиты. Сведений о повреждениях и пострадавших нет.
Известно, что с ночи Россию атаковали более 230 БПЛА, воздушная опасность сохраняется в некоторых регионах.
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