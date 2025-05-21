Собянин: ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских БПЛА на Москву

Сведений о пострадавших и разрушениях нет

Российские силы ПВО продолжают отражать атаки вражеских беспилотников на Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, было сбито еще два дрона, которые летели в сторону города. На месте падения обломков работают оперативные службы.

Налет БПЛА на российскую столицу усилился во вторник, 21 мая, в районе 16 часов. Первые попытки атак на регионы были зафиксированы ночью. По оперативным данным, было отражено 18 аппаратов, летевших на Москву. Последний из них сбили в районе Зеленограда. Сведений о пострадавших и разрушениях пока нет.

До этого сообщалось о 14 попытках атаковать столицу с помощью беспилотников.