Стало известно об отъезде Суровикина из России

Военного заметили в другой стране

Несколько источников заявили, что генерал армии Сергей Суровикин уехал из России. Причиной этого стали обязательства на новом месте работы.

Первым об этом сообщил блогер Сергей Колясников, который опубликовал снимок Суровикина в актовом зале "явно не в России". При этом он не стал рассказывать, какую должность сейчас занимает военный, но подчеркнул, что людьми с такими знаниями и опытом просто так не разбрасываются.

Далее информацию о новом месте работы прояснил Telegram-канал "Военный обозреватель", опуликовав кадры Суровикина из Алжира. Анонимные источники утверждают, что он отправился в страну для встречи с военным руководством – что именно является ключевой темой обсуждения не уточняется.

"Это самый крупный покупатель российских вооружений в Африке", – отметили в публикации.

При этом до сих пор не было официального заявления о том, какую должность получил генерал Сергей Суровикин. Источники заявляли, что он снова был избран на пост главы координационного комитета СНГ.