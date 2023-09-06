Объявлено о новой должности Суровикина

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После того, как карточку генерала Сергея Суровикина убрали с сайта Минобороны РФ, поползи слухи о возможной отставке военного. Журналисты "Подъема" попытались выяснить, какие перестановки происходят в ведомстве, обратившись за комментарием к генералу-полковнику в отставке Виктору Заварзину. Он, в свою очередь, сообщил, что "ничего страшного" не случилось.

По словам военного, он знает о положении Суровикина не так уж и много. Хотя уверяет, что должность ему все же поменяли.

"Она (новая должность) неплохая, по СНГ или как она там правильно называется", – объявил депутат.

Сейчас военный, утверждает Заварзин, находится в отпуске и отдыхает. Поэтому кадровые перестановки на данный момент – не самое важное. Он предложил подождать какое-то время, чтобы узнать, как развернется ситуация.

Официального комментария от Минобороны по поводу дальнейшей работы Сергея Суровикина не было. Сейчас карточки военного нет ни в одном разделе на сайте ведомства.