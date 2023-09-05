Озвучено вероятное будущее Суровикина после гибели Пригожина

Озвучено вероятное будущее Суровикина после гибели Пригожина
Фото: соцсети
Источники раскрыли подробности

Сергей Суровикин, который не появлялся в медийном пространстве с конца июня, впервые вышел в свет. На появившемся в соцсетях фото он предстал в гражданской одежде под руку с супругой. Несмотря на закрывающие лицо кепку и очки, черты военного были достаточно узнаваемы.

Снимок появился на фоне слухов, что генерал после гибели Евгения Пригожина тоже может быть мертв. Однако, как заявила Ксения Собчак, он "жив, здоров" и находится в Москве.

Что в дальнейшем ждет "генерала Армагеддона" неизвестно. Как сообщает издание The New-York Times со ссылкой на источники в российском Минобороны, будущее военного в России практически решено. Его решили освободить от предполагаемого ареста сразу же, как стало известно о смерти главы ЧВК "Вагнера". Осведомители утверждают, что технически Суровикин сохранил свое звание и является военным офицером.

"Но никаких карьерных перспектив у него больше нет", – пишут журналисты.

При этом другие источники указывают, что сейчас генерал находится в отпуске и все также прибывает в распоряжении Минобороны. Хотя в соцсетях данные о будущем Суровикина разнятся.

Одни анонимные Telegram-каналы сообщали, будто бы его хотят перебросить в Ливию. Другие писали, что в ближайшее время военный получит несколько предложений от Минобороны по работе – все будут касаться деятельности вне России. Сам Суровикин, по версии источников, пока хочет провести время вместе с семьей. Официального подтверждения информации не было.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявлял, что решение о дальнейшей судьбе Сергея Суровикина будет принимать лично Владимир Путин, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: The New York Times ✓ Надежный источник
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