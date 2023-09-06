Новое решение Минобороны РФ по Суровикину вызвало переполох в соцсетях

Новое решение Минобороны РФ по Суровикину вызвало переполох в соцсетях
Фото: Mil.ru/ wikimedia.org
Военного захотели убрать

Бывший командующий объединенной группировкой сил ВС РФ в зоне СВО Сергей Суровикин появился после нескольких месяцев пропажи. Вокруг его персоны ходило множество слухов: от безобидного отпуска до увольнения из Минобороны и даже гибели. Официально ведомство не делало никаких заявлений о судьбе военного после мятежа ЧВК "Вагнер".

Несколько дней назад появилось его фото в гражданском. На нем Суровикин гуляет с супругой, спрятавшись за очками и кепкой. При этом после публикации министр обороны Сергей Шойгу и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков категорически отказались отвечать на вопросы, связанные с военным.

Впрочем, Минобороны РФ все же приняло новое решение в отношении Сергея Суровикина. Многие обратили внимание, что карточка с его персоной пропала с официального сайта ведомства, хотя накануне, 5 сентября, все было на месте.

Также исчезла вкладка "Руководство" в разделе Воздушно-космических сил, где была размещена карточка Суровикина. 

Такой шаг вызвал настоящий переполох в соцсетях – теперь люди активно обсуждают, из-за чего было принято решение.

"Видимо, сняли все-таки (с должности)…", – пишут в комментариях.

Официального заявления со стороны Минобороны РФ по поводу отставки Суровикина не было.

Ранее источники рассказывали, какая судьба может ждать генерала в ближайшее время.

Источник: Baza ✓ Надежный источник
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