Поговаривали, что теперь военный займется делами СНГ

Бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин получил важную государственную должность. Он был избран главой координационного комитета СНГ, сообщает издание EADaily.

Как известно, военный был назначен на пост еще в 2018-ом году и продолжал исполнять обязанности по текущее время. Хотя, по данным СМИ, Совет министров обороны содружества снова избирал человека на эту должность. Кандидатуру Суровикина поддержали единогласно. Официального подтверждения информации нет.

Ранее источники рассказали, что у генерала появилась новая должность "по СНГ", однако какая именно не уточняли. До этого Минобороны России удалило карточку Сергея Суровикина с официального сайта ведомства. Подобное решение вызвало переполох в соцсетях.

Суровикин выпал из медийного пространства после урегулирования ситуации с ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону. Впервые он появился в инфополе спустя пару недель после смерти Евгения Пригожина.