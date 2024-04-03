Водителям раскрыли хитрость, способную в момент погасить конфликт на дороге

В первую очередь важно успокоиться и подышать

С агрессией на дороге, пожалуй, встречался каждый водитель. Такие ситуации провоцирует в целом высокий уровень стресса от повседневной жизни, а также сильный испуг в момент случившегося. Как объясняет психолог Армена Аракелова, многие автолюбители ошибочно воспринимают это на свой счет, из-за чего и происходят дальнейшие проблемы.

Когда человек попадает в неприятную ситуацию на дороге, то он особенно подвержен первичным реакциям "бей" и "беги", агрессии и страху. Важно помнить, что такие эмоции относятся в целом к ситуации, а не конкретно к другому водителю. Специалист говорит, что при подобных обстоятельствах не стоит вовлекаться в слишком острую эмоциональную реакцию второго участника, а лучше найти способ справиться со стрессом внутри себя.

В первую очередь специалист посоветовала сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, ощутить землю под ногами и понять, что опасность позади.

"Надо осознать, что уже здесь и сейчас нет никакой угрозы для жизни. Это осознание поможет выйти из состояния испуга и успокоиться", – отметила Аракелова.

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