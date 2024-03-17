Психолог раскрыла метод улучшения памяти при старении

Мозгу необходима когнитивная нагрузка

С возрастом мозгу все сложнее функционировать, если не тренировать его и не нагружать постоянно. Когнитивная нагрузка, какой бы она ни была, полезна для работы мозга и для памяти. Метод Айвазовского эффективен при тренировке памяти.

Он заключается в том, чтобы некоторое время рассматривать то, что перед глазами, а потом зажмуриться и воспроизвести перед мысленным взором увиденное. Методом поделилась профессор кафедры нейро– и патопсихологии развития факультета клинической и специальной психологии МГППУ Ирина Рощина.

Профессор также напомнила о методе Фибоначчи, рекомендующем проговаривать мысленно последовательность чисел, стараясь при этом, чтобы каждое новое число складывалось из двух предыдущих. Хороша и техника Пифагора – в конце дня предлагается вспомнить все, что случилось сегодня, и перечислить события строго в той последовательности, в какой они произошли.

Ну и наконец метод ассоциаций – например, придумывать как можно больше слов разных слов или вспоминать ряд названий песен, цветов, блюд на одну букву.

Развитие – это следствие преодоления трудностей, так что не помешает периодически усложнять себе жизнь. Например, чистить зубы иногда нерабочей рукой или периодически обучаться новым навыкам.

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