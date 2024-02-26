Запрещенные продукты: врач рассказала о провокаторах аритмии

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Многие ошибочно считают, что болезни сердца появляются только у пожилых людей. Однако медики отмечают, что развиться такие заболевания могут в любом возрасте. Взять, например, сердечную аритмию. Врач-диетолог Ольга Редина сообщила, что спровоцировать ее способно даже неправильное питание.
Диетолог начала перечислять запрещенные продукты с кофеиносодержащих напитков. Она предупредила, что они влияют на работу сердца и сбивают его ритм. В эту категорию специалист отнесла и энергетики, в составе которых не только кофеин, но и другие добавки, провоцирующие аритмию.
"Не стоит злоупотреблять кофеинсодержащими напитками людям, у которых ранее были диагностированы сердечно-сосудистые изменения", — посоветовала медик.
В "черный список" доктора попал и алкоголь. Ольга Редина рассказала, что во время опьянения сердце вынуждено работать в полную мощь, что не очень полезно. Поэтому обращаться к горячительному следует не чаще, чем несколько раз в неделю и только в небольших количествах.
Что касается еды, то здесь диетолог выделила шоколад и жирную, остро приправленную еду. Из-за последней происходит выброс кислоты в пищеварительный канал, что со временем косвенно провоцирует развитие сердечного заболевания. А вот шоколад имеет в составе два вещества— теобромин и фенилэтиламин, которые заставляют сердце биться чаще.
Ранее специалист назвал жиры, которые полезны для сосудов.
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