Психолог раскрыл способы справиться с весенней депрессией

Есть несколько приемов, которые помогут пережить перепады настроения

Приход весны для многих людей связан не только с увеличением числа солнечных дней, созреванием растений, но также и с весенней хандрой. Ее симптомы проявляются в апатии, быстрой утомляемости, раздражительности. Медицинский психолог Николай Бусловский рассказал, как справляться с таким состоянием.

По его словам, относится несерьезно к таким проявлениям настроения не стоит – они могут стать предпосылками к настоящей и затяжной депрессии. Причин этого состояния существует множество: нехватка воздуха и солнечного света, недостаток необходимых витаминов и другие.

"Физические упражнения – один из самых действенных способов зарядиться позитивом", – утверждает специалист.

Он посоветовал заниматься спортом в светлое время суток и желательно на природе. Также полезным окажется добавление в рацион цитрусовых, овощей и зелени. За сном тоже следует внимательно следить и высыпаться.

Не стоит при первых признаках хандры увлекаться низкокалорийными диетами, питаться вредной пищей, сладостями. А если указанный подход не возымел эффекта, то нужно обратиться за помощью к врачу.

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