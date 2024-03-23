Психолог Бусловский раскрыл способы справиться с весенней депрессией

Психолог раскрыл способы справиться с весенней депрессией
Фото: freepik.com
Есть несколько приемов, которые помогут пережить перепады настроения

Приход весны для многих людей связан не только с увеличением числа солнечных дней, созреванием растений, но также и с весенней хандрой. Ее симптомы проявляются в апатии, быстрой утомляемости, раздражительности. Медицинский психолог Николай Бусловский рассказал, как справляться с таким состоянием.

По его словам, относится несерьезно к таким проявлениям настроения не стоит – они могут стать предпосылками к настоящей и затяжной депрессии. Причин этого состояния существует множество: нехватка воздуха и солнечного света, недостаток необходимых витаминов и другие. 

"Физические упражнения – один из самых действенных способов зарядиться позитивом", – утверждает специалист.

Он посоветовал заниматься спортом в светлое время суток и желательно на природе. Также полезным окажется добавление в рацион цитрусовых, овощей и зелени. За сном тоже следует внимательно следить и высыпаться.

Не стоит при первых признаках хандры увлекаться низкокалорийными диетами, питаться вредной пищей, сладостями. А если указанный подход не возымел эффекта, то нужно обратиться за помощью к врачу.

Ранее эксперты рассказали, как научиться видеть хорошее даже в плохом.

Источник: РИАМО
По теме

Одна страна начала активную военную деятельность у рубежей России

Антироссийские настроения захватили многие государства

"Он меня поцеловал": Елена Воробей высказалась о романе с известным певцом

У Елены Воробей было два гражданских мужа. Но сейчас сердце 56-летней артистки свободно. Корреспондент "Утро.ру" поговорил с ней о делах амурных.

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей