Психолог раскрыл способы справиться с весенней депрессией

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Приход весны для многих людей связан не только с увеличением числа солнечных дней, созреванием растений, но также и с весенней хандрой. Ее симптомы проявляются в апатии, быстрой утомляемости, раздражительности. Медицинский психолог Николай Бусловский рассказал, как справляться с таким состоянием.
По его словам, относится несерьезно к таким проявлениям настроения не стоит – они могут стать предпосылками к настоящей и затяжной депрессии. Причин этого состояния существует множество: нехватка воздуха и солнечного света, недостаток необходимых витаминов и другие.
"Физические упражнения – один из самых действенных способов зарядиться позитивом", – утверждает специалист.
Он посоветовал заниматься спортом в светлое время суток и желательно на природе. Также полезным окажется добавление в рацион цитрусовых, овощей и зелени. За сном тоже следует внимательно следить и высыпаться.
Не стоит при первых признаках хандры увлекаться низкокалорийными диетами, питаться вредной пищей, сладостями. А если указанный подход не возымел эффекта, то нужно обратиться за помощью к врачу.
Ранее эксперты рассказали, как научиться видеть хорошее даже в плохом.
Антироссийские настроения захватили многие государства
У Елены Воробей было два гражданских мужа. Но сейчас сердце 56-летней артистки свободно. Корреспондент "Утро.ру" поговорил с ней о делах амурных.