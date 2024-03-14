Раскрыты способы борьбы с плохими новостями

Отвлечься поможет спорт

К сожалению, невозможно закрыться от новостей полностью. Даже если не читать Сеть и не смотреть телевизор, как-то да просочится известие о происходящем. С этим мы ничего сделать не можем. Но мы можем научиться справляться с эмоциями, которые рождаются при чтении новостей.

Люди по-разному переживают увиденное. Один легко проживет и забудет неприятное, другой будет крутить мысли по кругу постоянно. Причем неважно, идет речь об общемировой трагедии или о локальной, в семье или в окружении. Боль все равно ударит в самое сердце. И первые дни после получения горькой вести – самые тяжелые.

Справиться с ними помогут некоторые техники, направленные на снижение уровня стресса и уменьшения напряжения, отмечает психолог Елена Митрохина. Получив неприятное известие, попробуйте подышать – глубокие, медленные вдохи, затем выдохи, посередине можно на несколько ударов сердца задержать дыхание. Поможет также концентрация на текущем моменте, теле, звуках вокруг или ощущениях.

Если боль или шок слишком сильны, пригасить их поможет физическая нагрузка: прогулка быстрым шагом, приседания, какие-то тренировки.

Позже, когда самое острое пережито, нужно прожить плохие эмоции, побыть неидеальным, осознать, что любые чувства преходящи. Можно также обратиться за поддержкой к близким, открыто рассказать, что чувствуете после встречи с плохими новостями, получить поддержку и теплые слова.

Если борьба с последствиями стресса затягивается, накрывает тревожностью или бессонницей, не стоит тянуть – есть смысл обратиться за психологической помощью.

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