Почему не стоит убираться в выходные: мнение психолога

Свободные дни, по заявлению специалистов, лучше занять именно отдыхом

Многие из нас выходные превращают в хозяйственный марафон, вместо прогулки или занятия чем-то приятным намывая пол, посуду, запуская стиральную машинку. Многим людям это занятие не приносит ровным счетом никакого удовольствия.

Михаил Лабковский, известный психолог, рассказал, почему откладывать уборку на выходные – идея не очень. По его словам, это свидетельство нелюбви к себе. Психолог считает, что это следствие с детства вколоченного убеждения, что бездельничать стыдно.

"Нам с детства говорят: "так – правильно, а так – нет", – подчеркнул Лабковский.

Из этого привитого стыда и рождается ощущение вины и самоедства, если человек в выходные не упахивается по уборке. Однако психолог не утверждает, что надо совсем наплевать на домашние дела. Просто надо учитывать альтернативы. Например, вместо сложного блюда сварить пельмени или заказать еду, а на уборку вызвать клининг.

Не исключено, что Лабковский несколько утрированно говорит об уборке, однако ученые из Бингемтонского университета доказали, что расходовать выходные на порядок так себе затея, особенно для женщин, ведь после тяжелой трудовой недели они не перезагружаются, а работают по дому, в итоге рискуют выгореть. Это во многом связано с многозадачностью женского мозга, так что перерывы, дающие выдохнуть и сделать паузу, очень нужны.

Ранее мы рассказывали, как убрать известковый налет с унитаза.

