Засверкает через пару минут: как избавиться от известкового налета на унитазе

Никаких химических средств

Одна из главных головных болей всех хозяек при уборке ванной комнаты – постоянные известковые отложения на унитазе, которые, кажется, совершенно невозможно устранить. Однако способ есть.

Прежде всего, можно установить в квартире установку, смягчающую воду – и не бороться с последствиями. В остальных же случаях поможет стакан пищевого уксуса, который необходимо вылить в слив унитаза и оставить на несколько часов. А лучше, конечно, на целую ночь.

После этого рекомендуется заняться уборкой поверхности с помощью туалетной щетки. Если вы столкнулись с особенно прочными наслоениями, добавьте в уксус пищевую соду и вылейте в унитаз полученный раствор – оставьте на такое же время, а затем вычистите щеткой.

Для предотвращения образования известковых отложений можно установить установку, которая будет смягчать поступающую воду. В России в принципе довольно жесткая вода – поэтому от этой проблемы никуда не деться. Однако сделать это можно эффективно и быстро.

Помните о профилактических мерах: используйте чистящие средства для унитазов с веществами, предотвращающими образование извести на поверхности и регулярно прочищайте.

А ранее "Утро" рассказывало, каким многофункциональным для уборки дома может быть такое средство, как обыкновенный кондиционер для белья.