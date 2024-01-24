Всего два средства помогут избавиться от известкового налета в ванной и на кухне

Приготовить смесь сможет любой

Профессиональные домохозяйки за последние годы изобрели уже тысячи способов, чтобы избавиться от известкового налета, который скапливается в мокрых зонах дома: на кухне и в ванной. Отмыть его зачастую бывает очень трудно, особенно если налет образовался давно.

Многие люди предпочитают приобретать дорогие импортные химические средства, однако существует довольно простая смесь, которая поможет избавиться даже от старого известкового налета. Хозяйкам потребуются всего два средства, которые можно приобрести в любом магазине у дома.

Идеальным решением станет раствор соды и уксуса, которые к тому же стоят копейки. Для приготовления средства против известкового налета необходимо смешать соду с водой и влить в емкость уксус.

Полученное средства лучше всего перелить в бутылку с пульверизатором и распылить на грузную поверхность. Известковый налет должен пропиться полученной смесью в течение получаса. Дальше можно смыть все влажной тряпкой.

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