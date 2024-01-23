Прослужит в два раза дольше: как правильно чистить губку для мытья посуды

Подарим предмету новую жизнь

Губки для мытья посуды считаются самым грязным предметом на кухне. Они впитывают в себя все остатки еды, если ее недостаточно отжать, то внутри начинают размножаться вредные бактерии, ведь там созданы для этого идеальные условия. Однако есть способ продлить бытовому предмету жить, благодаря чему он прослужит в два раза дольше. Рассказываем, как правильно чистить губку для мытья посуды.

Для этого потребуется приготовить раствор из отбеливателя. На четыре литра чистой воды берем примерно стакан средства, все перемешиваем. Можно подобрать состав на более мелкий объем, поскольку он потребуется только для того, чтобы опустить в него губку на пять минут.

Затем предмет нужно тщательно помыть под теплой проточной водой – как только начнет вытекать чистая, отжимаем и можем снова пользоваться.

Отбеливатель убьет всю патогенную микрофлору и отчистить от въевшихся загрязнений. Метод работает только один раз – второй раз помыть им губку не выйдет.

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