Не нужно часами оттирать жирную посуду после готовки, пусть поработает химия

Запеченная в духовке курочка или мясо с овощами, безусловно, вкусно. Но вот в отмывании после готовки застывшего жира приятного мало. Можно, конечно, купить в магазине мощное средство и отчистить грязь, но зачем, если состав можно легко приготовить самостоятельно из подручных средств?

Достаточно добавить в воду копеечные ингредиенты и противни засияют как новые. Например, уксус легко справится с застывшим жиром благодаря своей кислотности. Поместите сковородку или противень в воду, куда налили полстакана белого столового уксуса и полстакана обычной соды и оставьте на час. Спустя время утварь останется просто протереть губкой.

Однако бывают те же противни, которые в раковину не влезают. Для них существует паста из соды и перекиси водорода. Размазать состав по всему противню или по загрязненным местам, оставить на час – и потом просто помыть мягкой губкой и ополоснуть.

Еще вариант – засыпать поверхность содой, а после из пульверизатора разбрызгать перекись водорода. Через четыре часа (а лучше оставлять на ночь) даже застарелые пятна легко можно будет удалить.

Уксус и лимонный сок тоже прекрасно справляются с пятнами на посуде, не повреждая покрытие. Принцип работы тот же. А вот для не сильно или недавно испачканной посуды подойдет обычный соляной скраб. Нет, не косметический. Сковородка или противень смачивается мыльным раствором, посыпается крупной солью и чистится. Для антипригарного покрытия, конечно, не подойдет.

Если даже на вашей кухне нет посудомойки, таблетки для них дома не помешают. Залить противень горячей водой, бросить туда таблетку – и через два часа просто протереть и сполоснуть.

Способов на самом деле гораздо больше, но самый простой лайфхак – чтобы не выбирать потом моющее средство, перед готовкой застелите противень пергаментом, фольгой или силиконовым ковриком.

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