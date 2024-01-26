Вытяжка засверкает от чистоты: простой способ справиться с многолетним жиром

И никакой бытовой химии

Кухонная вытяжка постоянно покрывается копотью и жиром, к неудовольствию хозяек, привыкших к кристальной чистоте дома. При этом матовый материал почему-то не отмыть бытовой химией, которая, казалось бы, должна справиться с проблемой на "ура". Однако не многие знают, что проблема решаема – только другим средством.

Весь секрет в горчичном порошке, три столовые ложки которого необходимо размешать с парой чайных ложек любого моющего средства. Подойдет и гель для мытья посуды, и жидкое мыло.

Эту кашицу необходимо нанести на решетку и обернуть смоченным в теплой воде полотенцем (или же пищевой пленкой). Спустя час только протрите решетку губкой и промойте водой – идеальная чистота.

А ранее мы рассказывали еще об одном трюке, который позволит избавиться от многолетнего слоя жира на кухне.