Вакцина против COVID-19 появится в аптеках России уже в сентябре

Лекарство появится в большинстве регионов страны

Лекарственный препарат, разработанный для лечения от COVID-19 в амбулаторных условиях, появится в аптеках России уже 21 сентября. Такое заявление сделал Петр Белый, глава правления компании "Промомед", разработавшей лекарство.

Название препарата – "Арепливир". Его можно будет приобрести в российских аптеках уже в начале предстоящей недели в большинстве регионов России.

Также Белый сообщил, что эффективность вакцины против коронавирусной инфекции близка к стопроцентной, передает РИА "Новости".

Известно, что в настоящее время в РФ проходит добровольная вакцинация с помощью препарата "Спутник V", также созданного против борьбы с коронавирусом. Также глава Минздрава Павел Муршако опроверг информацию о принудительной вакцинации.  Заявка на поставки лекарства поступила в августе от десятков государств. 

О противопоказаниях к прививке против коронавируса ранее рассказал иммунолог Владислав Жемчугов.

Егор МАЛКОВ

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