"Детская Новая волна" назвала имена лучших юных исполнителей

В Москве прошел финал Всероссийского детского вокального конкурса "Детская Новая волна – 2023". Главной задачей конкурса все годы является содействие творческому развитию юных талантов.

Для съемок в павильоне "Мосфильма" за пять дней были возведены большая сцена и зрительские трибуны. Масштаб застройки впечатляет: задействована работа систем управляемых лебедок, большого количества светотехнического оборудования.

Поскольку на сцене одновременно пели много участников-конкурсантов, было увеличено количество звукового оборудования. Использован внушительный объем экранов и их вспомогательных элементов, тв-техники, работало более 20 телекамер, и, конечно, специальная техника: кран, телега, слайдер, стедикам, к работе привлечены лучшие профессионалы страны.

Художник-постановщик конкурса Александр Холоднов рассказал, что при разработке дизайна и сценографии конкурса задействованы разнообразные экранные группы, в подвесе – эллипсы лайтбокс, на полу – разнообразные декоративные элементы, а также баннеры, подиумы, кресла, диваны. Павильон "Мосфильма" – это новый, отвечающий самым современным техническим требованиям павильон в России.

В состав жюри конкурса вошли: народная артистка России Валерия, заслуженный артист Республики Беларусь Руслан Алехно, финалистка "Фабрики звезд-5" Юлианна Караулова; популярный певец Александр Панайотов, участница конкурса "Евровидение – 2004" Юлия Савичева.

Победителями стали: Первое место – Кирилл Усов (в подарок получил цифровое пианино), Второе место – Шандар Силантьев (в подарок получил студийный комплект звукозаписи), Третье место – Всеволод Буданцев (в подарок получил радиосистему с вокальным микрофоном).

Обладателям первых трех мест вручен Приз "Хрустальная волна".Также обладатель первого места получил специальный приз от Госкорпорации Ростех и холдинга "Вертолеты России" – сертификат на пилотирование вертолетом в авиационном тренажере-симуляторе.

"Поддержка талантливой молодежи в разных сферах деятельности – одно из важных направлений социальной политики Госкорпорации Ростех. Мы убеждены, что победа во Всероссийском вокальном конкурсе – это результат большого труда и упорства, которое заслуживает особой награды. Почувствовать себя покорителем неба – мечта многих детей. Наш приз победителю – полет на современном авиатренажере – воплотит это желание в жизнь", – сказала директор по коммуникациям Госкорпорации Ростех Екатерина Баранова.

Организаторы конкурса – компания "АРС" и АНО "Академия популярной музыки". Конкурс прошел при поддержке Министерства просвещения РФ, Госкорпорации Ростех, холдинга "Вертолеты России" и Банка "ВТБ".

Эфир – на телеканале НТВ.