"Детская Новая волна" назвала имена лучших юных исполнителей

"Детская Новая волна" назвала имена лучших юных исполнителей
Фото: пресс-служба
В Москве прошел финал Всероссийского детского вокального конкурса "Детская Новая волна – 2023". Главной задачей конкурса все годы является содействие творческому развитию юных талантов.

Для съемок в павильоне "Мосфильма" за пять дней были возведены большая сцена и зрительские трибуны. Масштаб застройки впечатляет: задействована работа систем управляемых лебедок, большого количества светотехнического оборудования.

Фото: пресс-служба

Поскольку на сцене одновременно пели много участников-конкурсантов, было увеличено количество звукового оборудования. Использован внушительный объем экранов и их вспомогательных элементов, тв-техники, работало более 20 телекамер, и, конечно, специальная техника: кран, телега, слайдер, стедикам, к работе привлечены лучшие профессионалы страны.

Фото: пресс-служба

Художник-постановщик конкурса Александр Холоднов рассказал, что при разработке дизайна и сценографии конкурса задействованы разнообразные экранные группы, в подвесе – эллипсы лайтбокс, на полу – разнообразные декоративные элементы, а также баннеры, подиумы, кресла, диваны. Павильон "Мосфильма" – это новый, отвечающий самым современным техническим требованиям павильон в России.

В состав жюри конкурса вошли: народная артистка России Валерия, заслуженный артист Республики Беларусь Руслан Алехно, финалистка "Фабрики звезд-5" Юлианна Караулова; популярный певец Александр Панайотов, участница конкурса "Евровидение – 2004" Юлия Савичева.

Победителями стали: Первое место – Кирилл Усов (в подарок получил цифровое пианино), Второе место – Шандар Силантьев (в подарок получил студийный комплект звукозаписи), Третье место – Всеволод Буданцев (в подарок получил радиосистему с вокальным микрофоном).

Фото: пресс-служба

Обладателям первых трех мест вручен Приз "Хрустальная волна".Также обладатель первого места получил специальный приз от Госкорпорации Ростех и холдинга "Вертолеты России" – сертификат на пилотирование вертолетом в авиационном тренажере-симуляторе.

"Поддержка талантливой молодежи в разных сферах деятельности – одно из важных направлений социальной политики Госкорпорации Ростех. Мы убеждены, что победа во Всероссийском вокальном конкурсе – это результат большого труда и упорства, которое заслуживает особой награды. Почувствовать себя покорителем неба – мечта многих детей. Наш приз победителю – полет на современном авиатренажере – воплотит это желание в жизнь", – сказала директор по коммуникациям Госкорпорации Ростех Екатерина Баранова.

Организаторы конкурса – компания "АРС" и АНО "Академия популярной музыки". Конкурс прошел при поддержке Министерства просвещения РФ, Госкорпорации Ростех, холдинга "Вертолеты России" и Банка "ВТБ".

Эфир – на телеканале НТВ.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
По теме

Сразу несколько знаменитостей лишились российского гражданства

Количество человек в списке растет

Раскрыто истинное отношение Бурковского к России после отъезда

И объяснила, почему сын уехал в США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей