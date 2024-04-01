В кадре - Тобольск: в "столице Сибири" сняли самый добрый фильм года

В кадре - Тобольск: в "столице Сибири" сняли самый добрый фильм года
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Картина станет частью большого киноальманаха про малые города России

Фестиваль "Алафейская гора", который сейчас проходит в Тобольске, это возможность для тоболяков увидеть современное и актуально кино России. А для москвичей – познакомиться с этим очень кинематографичным краем. 

В Тобольск невозможно не влюбиться с первого взгляда. Его Кремль, храмы, архитектура – все дышит историей. Кажется, что этот город и есть настоящая Россия. Красотами "столицы Сибири" в прошлом году так вдохновились московские звезды, что решили снимать здесь фильм. А сейчас на "Алафейской горе" состоялась его премьера.

Зал был полон – местным жителям хотелось узнать, как же москвичи увидели Тобольск, какие достопримечательности попали в кадр. Ведь одно дело, когда ты видишь все это своими глазами каждый день, и совсем другое, когда смотришь глазами режиссера, оператора и актеров.

А актеры в этой картине под названием "Однажды в Тобольске" всем хорошо известны – Любовь Руденко, Владислав Шкляев-Корсунский, Дмитрий Нестеров… Есть в кадре и непрофессиональный артисты, но идеально сыгравшие свои роли. По сюжету историк Женя (Максим Колосов) едет через Тобольск начинать новую жизнь, но неожиданно отстает от поезда. И незнакомый город ему новые знакомства, красивые места и даже любовь.

Да сам город здесь – один из героев. В кадре – железнодорожный вокзал, Тобольский кремль, "тобольский серпантин" и парк "Тобол". Захватывающий дух съемки, юмор, напряжение – в этой короткометражке, снятой при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел", есть все составляющие хорошей картины.

Режиссер Полина Ольденбург и продюсер Сергей Новожилов сняли качественную, народную ленту, которая отличается теплотой, душевностью, искренностью. "Однажды в Тобольске" – картина светлая, дарящая надежду. Она претендует на звание самого доброго фильма года. Все ведь будет в конце хорошо!

И от этого на лице счастливых зрителей  – улыбки.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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