"Случай вопиющий": Агутин оправдался за оскорбление SHAMAN

Знаменитость был шокирован произошедшим

Певец Леонид Агутин рассказал, что на самом деле произошло на "Песне года", после которой пошли слухи о его ссоре с SHAMAN. Артист уверяет, что все заявления, будто бы он отказался петь с коллегой на одной сцене и сравнил его с кремлевскими беляшами – выдумка неизвестных блогеров в соцсетях.

По словам музыканта, в день съемок концерта его не было на месте, поскольку он был на операции из-за неожиданно обнаруженного тромба. Ко всем слухам о конфликте с SHAMAN он относится крайне резко.

"На самом деле случай вопиющий... Есть какие-то вещи, я считаю, за гранью, которые нельзя допускать. Это просто некрасиво", – говорит Агутин.

Знаменитость утверждает, что он всегда следует своему принципу не говорить плохое о коллегах – это ему не позволяет воспитание. Поэтому и оскорбить SHAMAN он никак не мог.

Это подтверждает и Ярослав Дронов, который в беседе с журналистами признавался, что с ним никто из артистов на "Песне года" не ссорился. Напротив, закулисами царила атмосфера взаимного уважения.

При этом исполнитель хита "Я русский" рассказал, что намеренно долгое время никак не комментировал ситуацию, поскольку если бы публика узнала, что произошло за кулисами "Песни года" на самом деле, было бы не так интересно за этим наблюдать.