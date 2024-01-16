"Мне все равно, с кем работать": Лоза снизошел до выступления вместе с SHAMAN

Прежде часто звезд шоу-бизнеса отказывались выступать на одной сцене с Ярославом Дроновым

В последнее время часто начали ходить слухи, что часть российских знаменитостей от шоу-бизнеса не желают выступать в мероприятиях, если в списке участников числится Ярослав Дронов, известный под творческим именем SHAMAN. Юрий Лоза высказался на тему такого отношения к подходу коллег в отношении концертов.

Певец заявил, что любой артист имеет право как угодно относиться к миру и творчеству, но заморачиваться на тему того, кто выйдет с ними на одну сцену, по меньшей мере странно. При этом Лоза уверяет, что не замечал игнорирования по отношению к Дронову и регулярно видит его выступающим на одной площадке с другими звездами отечественного шоу-бизнеса. Сам он тоже готов выйти на одну сцену с SHAMAN.

"Мне все равно, с кем работать", – подчеркнул артист.



Напомним, Александр Маршал недавно предположил, что причиной отказа артистов выступать вместе с Дроновым может стать банальная зависть. Совсем недавно вспыхнуло обсуждение инцидента, когда Леонид Агутин якобы возразил против того, чтобы встать на сцене рядом с SHAMANом на съемках "Песни года".

Ранее мы рассказывали, что рэпер Vacio предложил Дронову отправиться в армию и делом доказать любовь к Родине.

