В край обнаглевший SHAMAN грубо унизил своих поклонников

Певец шокировал своим поведением

Поднявшийся на волне патриотических настроений певец SHAMAN в 2023 году был признан лидером отечественной эстрады. Россияне полюбили артиста как за творческие способности, так и за человеческие качества. В начале восхождения на музыкальный Олимп автор и исполнитель песен демонстрировал открытость и общительность.

Однако, видимо, став одной из самых востребованных и высокооплачиваемых отечественных звезд, SHAMAN и сам словил звезду. Иначе невозможно описать крайне наглое поведение, которое он продемонстрировал на концерте в Ульяновске.

Начать стоит с того, что Ярослав Дронов взвинтил цены. Если в прошлом году за его выступление нужно было выложить от 1800 до 5000 рублей, то в этом билеты стоили уже от 2500 до 8000 рублей. При этом музыкант привез в город почти что прошлогоднюю программу, уточняет местный портал 73online.ru.

И этим дело не ограничилось. SHAMAN вышел на сцену с опозданием в 20 минут. Казалось бы, яркое появление и мощное шоу сгладили ситуацию, но нет. Под конец певец грубо унизил своих поклонников.

Дело в том, что многие жители Ульяновска пришли на концерт любимого артиста с цветами, а кто-то и вовсе ехал с области, чтобы провести время с кумиром. Однако артист отказался выходить на финальный поклон и забирать букеты. Шокированным людям пришлось уносить цветы с собой.

Ранее SHAMAN влепил хлесткую пощечину скандалистке Ксении Собчак.