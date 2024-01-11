Не русский: кем на самом деле является SHAMAN по национальности

Не русский: кем на самом деле является SHAMAN по национальности
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
В биографии артиста есть противоречивые сведения

Певец Ярослав Дронов стал невероятно популярным, после выхода композиции "Я русский!". Патриотичная песня тут же нашла своих поклонников и стала своеобразным гимном. Прекрасно подходил композиции и образ SHAMAN – белокурый парень со светлыми глазами полностью соответствовал всем представлениям о славянской внешности. Только в биографии артиста значится, что у него не совсем русские корни. 

Согласно данным с открытых порталов, Дронов является даргинцем – представителем одного из коренных народов Дагестана. По внешним признакам они обладают высоким ростом, темными волосами и относительно светлой расцветкой глаз, но Ярослав не совсем подходит под это описание. Также в биографии SHAMAN сказано, что у его родителей есть и другие корни – какие именно неизвестно.

Тем не менее, Дронов по вероисповеданию не является мусульманином. Один из своих клипов он снял в православном храме, а также пел вместе с церковным хором Храма Казанской иконы Божией матери в Кузнецке. 

Фамилия Дронов по своему происхождению тоже русская – она образовалась по древней православной традиции на Руси, когда ребенка называли в честь определенного святого, и происходит от уменьшительно-ласкательного имени Андрей (Дронь, Дрон).

По другой версии, фамилия могла образоваться по названию поселения, из которого вышли его предки. К примеру, поселка Дроново.

Ранее Маршал рассказал, почему некоторые звезды с ненавистью относятся к SHAMAN.

Источник: Истории успешных людей
По теме

Народный артист Соломин умер через два дня после выхода из больницы

Знаменитости было 88 лет

Нагиев сделал громкое заявление об эмиграции из России

Артист высказался о приобретении недвижимости за границей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей