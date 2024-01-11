Не русский: кем на самом деле является SHAMAN по национальности

В биографии артиста есть противоречивые сведения

Певец Ярослав Дронов стал невероятно популярным, после выхода композиции "Я русский!". Патриотичная песня тут же нашла своих поклонников и стала своеобразным гимном. Прекрасно подходил композиции и образ SHAMAN – белокурый парень со светлыми глазами полностью соответствовал всем представлениям о славянской внешности. Только в биографии артиста значится, что у него не совсем русские корни.

Согласно данным с открытых порталов, Дронов является даргинцем – представителем одного из коренных народов Дагестана. По внешним признакам они обладают высоким ростом, темными волосами и относительно светлой расцветкой глаз, но Ярослав не совсем подходит под это описание. Также в биографии SHAMAN сказано, что у его родителей есть и другие корни – какие именно неизвестно.

Тем не менее, Дронов по вероисповеданию не является мусульманином. Один из своих клипов он снял в православном храме, а также пел вместе с церковным хором Храма Казанской иконы Божией матери в Кузнецке.

Фамилия Дронов по своему происхождению тоже русская – она образовалась по древней православной традиции на Руси, когда ребенка называли в честь определенного святого, и происходит от уменьшительно-ласкательного имени Андрей (Дронь, Дрон).

По другой версии, фамилия могла образоваться по названию поселения, из которого вышли его предки. К примеру, поселка Дроново.

Ранее Маршал рассказал, почему некоторые звезды с ненавистью относятся к SHAMAN.