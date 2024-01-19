Слишком талантлив: Зарубина назвала причину лютой неприязни звезд к SHAMAN

Конкурентов на сцене не терпят

Сегодня забравшийся на музыкальный олимп Ярослав Дронов переживает пик своей популярности. Молодого и патриотичного певца радостно приветствуют на каждом концерте – публика всегда рада SHAMANу, чего, однако, нельзя сказать о его коллегах. По непонятным причинам Ярослав остается у отечественных звезд нерукопожатной персоной. Ольга Зарубина рассказала, в чем тут дело.

Ольга уверена, что причина кроется не в личностной неприязни к SHAMANу, а в недолюбливании к молодым талантам – особенно с хорошим и мощным вокалом. А ведь у Ярослава в голосе присутствуют те краски, которые отсутствуют у большинства его коллег по сцене.

"Элементарная зависть со стороны артистов. Они думают: "Почему я так не могу?". Не можешь, потому что нет данных!" – высказалась Ольга, напомнив, что звезды практически не рождаются, а вот "королями" и "примадоннами" назвать себя могут все.

К тому же, российская эстрада чересчур старомодна и не собирается отказываться от академического звучания, которое было известно зрителям еще несколько десятилетий назад. А вот фирменной подачи нет ни у кого. SHAMAN, что называется, умеет "загонять звук" туда, куда нужно. И таких людей не любят. Вместо того, чтобы помогать им подниматься наверх, их просто пытаются "затопить".

"Это есть и всегда было", – считает Ольга.

Зарубина пожелала SHAMANу терпения и сил перед "серой массой", собравшейся на эстраде.

А ранее Леонид Агутин ответил на обвинения в неприязни к SHAMAN.