Высмеявший SHAMAN комик вернулся в Россию

Артист не стал объяснять свое решение

Несколько источников сообщили, что юморист Александр Гудков вернулся в Россию – он прибыл в страну рейсом из Армении. Знаменитость заметили в столичном аэропорту Шереметьево.

Причину возвращения в страну Гудков объяснять не стал. Российскую территорию он покинул после того, как высмеял песню SHAMAN "Я русский", исполнив на нее пародию со словами "Я узкий". Вскоре это расценили как политическую акцию и потребовали провести в отношении комика соответствующие проверки.

Сейчас знаменитость продолжает работать вместе с Екатериной Варнавой, а также у него есть бизнес в России. За последние пару лет он возвращался в страну несколько раз – всего журналисты насчитали больше 30. В один из таких приездов он даже дал интервью, в котором вспомнил о своей попойке с Ургантом на "Первом канале".

Сообщается, что на Родине Александр Гудков зарабатывает с помощью корпоративов, за которые берет 2 млн рублей.