"Это лучший выпуск": Гудков вспомнил о попойке с Ургантом на Первом канале

"Это лучший выпуск": Гудков вспомнил о попойке с Ургантом на Первом канале
Александр Гудков. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Телеведущий пожелал расслабиться в последний рабочий день

Юморист Александр Гудков вспомнил в беседе с Марией Виногаровой об одном курьезном случае, который произошел еще до закрытия "Вечернего Урганта" на Первом канале.

Как-то во время съемок Александр вместе с Марией в эфире у Урганту сыграл в игру – на камеру в зале перед зрителями отвечавший распивал алкоголь, если кто-то из проигравших не мог правильно выговорить скороговорку.

И Мария, и Александр прекрасно помнят тот день – оба, как признаются сами, просто напились. Кстати, очень многие в тот момент банально не поверили, что гости распивали настоящее спиртное.

"Было дело, это лучший выпуск!" – подхватил Гудков.

Как рассказали сами артисты, к компании в тот момент присоединился и сам Иван – очень желал расслабиться в своей последний рабочий день. Хмель ударил в голову героям выпуска и телеведущему, когда компания уже выходила из зала.

К слову, "Вечерний Ургант" уже практически два года не появляется в эфире первой кнопки страны. Хотя на канале регулярно крутят телепередачи, которые раньше входили в развлекательную сетку. Гудков входил в команду "Вечернего Урганта". Не так давно Александр даже заявил, что возвращение шоу в эфир Первого – вполне рабочая идея, которая имеет все шансы воплотиться в жизнь.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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