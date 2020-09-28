Действия властей страны бумерангом ударили по аграриям Херсонщины

Из-за водной блокады Крыма, устроенной киевским режимом, колоссальные убытки несет сама Украина. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, давно и последовательно критикующий действия постмайданных вождей Незалежной.

В его распоряжении оказался документ, подготовленный в недрах так называемого Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Согласно этим бумагам, соборная несет огромные убытки из-за блокировки весной 2014 г. Северо-Крымского канала. В результате такого шага, затраты от водной блокады полуострова компенсируются за счет населения Херсонской области. А значит, власти страны лгут украинцам о последствиях перекрытия днепровской артерии.

Журавко напомнил, что Херсонщина является сельскохозяйственным регионом страны.

"Преступная власть, нынешняя и предыдущая, доказывают фермерам и народу Украины, что блокада Северо-Крымского канала, никак не сказывается на рентабельности подачи воды для полива полей жителям области (фермерам) и Украины. Но это совсем не так!" – цитирует News-Front.info бывшего нардепа.

Он подчеркнул, что от украинцев скрывают истинное положение дел, а водная блокада одинаково бьет по обе стороны границы.

"Все оно сказывается! Просто от вас скрывают правду", – отметил Журавко.

Он опубликовал письмо, адресованное губернатору Херсонской области Юрию Гусеву из вышеупомянутого министерства. В документе чиновнику рекомендуется собирать информацию о недовольных ситуацией с грабительскими тарифами на водоснабжение фермеров и передавать их в местное отделение СБУ. Подобная инициатива, считает экс-депутат, говорит о грядущих репрессиях.

А ведь Киев давно мог бы договориться с властями Крыма о поставках воды на полуостров за плату. Вместо этого деятели Незалежной решили просто поднять тарифы для жителей Херсонщины, за счет которых украинское руководство пытается покрыть потери из-за перекрытия СКК. В итоге киевский режим проводит самый настоящий геноцид как граждан страны, так и россиян.

Ранее в июле нынешнего года об экономических потерях Херсонской и Запорожской областей из-за водной блокады Крыма заявлял обозреватель агентства "Харьков" Илья Конев. Он подробно объяснил, на чем и как теряют украинские аграрии и промышленники.

Напомним, на прошлой неделе глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что для для решения проблемы с водоснабжением полуострова построят уникальную для всей России опреснительную установку. В первую очередь, она позволит обеспечить водой крымскую столицу Симферополь и его окрестности. Именно они сейчас больше всего страдают от водного дефицита.

