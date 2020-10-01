Дания разрешила эксплуатацию "Северного потока - 2" при одном условии

Дания разрешила эксплуатацию "Северного потока - 2" при одном условии
Фото: Stephan Schulz/ZB/www.globallookpress.com
Разрешение касается определенного участка

Датское энергетическое агентство выдало разрешение на использование "Северного потока – 2" на континентальном шельфе страны. Однако для этого газопровод должен соответствовать определенным требованиям. 

Датский регулятор заявил, что разрешит запуск в случае, если хотя бы одна из линий трубопровода будет испытана, верифицирована и выполнены все условия, которые были прописаны в разрешении на строительство и использовании. Для проекта подобное заявление означает снятие последнего препятствия для реализации. 

Условия разрешения на строительство проекта, которое было выдано ранее, остаются в силе. Как отметили в Дании, они еще не были выполнены, однако они существенны для эксплуатации газопровода. 

При этом не так давно баржа, способная достроить "Северный поток – 2" неожиданно изменила свой курс, направившись поодаль от газопровода. За ее передвижениями следят с помощью онлайн систем мониторинга курса. 

Эксперты полагают, что в этом году завершить проект уже не выйдет. Они заявляют, что есть серьезные риски того, что строительство могут заморозить. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"Вопрос чести": организаторы препятствий для "Северного потока-2" известны в ЕС

У российского газопровода хорошие перспективы

Война в Карабахе перекинется на Россию - Bloomberg

Противостояние развернется между российской и турецкой стороной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей