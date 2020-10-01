Разрешение касается определенного участка

Датское энергетическое агентство выдало разрешение на использование "Северного потока – 2" на континентальном шельфе страны. Однако для этого газопровод должен соответствовать определенным требованиям.

Датский регулятор заявил, что разрешит запуск в случае, если хотя бы одна из линий трубопровода будет испытана, верифицирована и выполнены все условия, которые были прописаны в разрешении на строительство и использовании. Для проекта подобное заявление означает снятие последнего препятствия для реализации.

Условия разрешения на строительство проекта, которое было выдано ранее, остаются в силе. Как отметили в Дании, они еще не были выполнены, однако они существенны для эксплуатации газопровода.

При этом не так давно баржа, способная достроить "Северный поток – 2" неожиданно изменила свой курс, направившись поодаль от газопровода. За ее передвижениями следят с помощью онлайн систем мониторинга курса.

Эксперты полагают, что в этом году завершить проект уже не выйдет. Они заявляют, что есть серьезные риски того, что строительство могут заморозить.