Кремль готов пополнить бюджет за счет олигархов

Крупный бизнес обязали внести солидные платежи в казну

Группа "Сбер" обязана уплатить в российский бюджет до 3 миллиардов рублей. Банк намерен внести сумму обеспечительным платежом сроком до конца ноября текущего года. По всей видимости, перспектива не слишком радует банк – кредитная организация считает себя одним из самых крупных налогоплательщиков страны, утверждая, что за прошлый год выплатила налог на прибыль в 310 миллиардов рублей с дивидендами в 565 миллиардов.

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который обязывает бизнес внести сумму в качестве разового налога. В список войдут компании, прибыль которых за 2021-й и последующий год превысили миллиард рублей.

В кабмине отметили, что указ позволит пополнить государственную казну на 300 миллиардов рублей на поддержание социальной сферы. По словам главы Минфина Антона Силуанова, речь идет исключительно о разовом сборе "по договоренности с бизнесом". При этом в финансовом ведомстве считают введение постоянного сбора нецелесообразным.

Ряд остальных компаний также оценили сборы – в "Черкизово" сообщили о необходимости внести в казну 400 миллионов рублей обеспечительным платежом с вышеуказанным сроком.