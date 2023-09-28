Россия внезапно перестала поставлять электричество в Турцию

Россия внезапно перестала поставлять электричество в Турцию
Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Между странами продолжает действовать договоренность

Российская сторона стала ограничивать поставки электроэнергии за границу. В большей степени это коснулось Грузии и самого выгодного покупателя для России – Турции. Как сообщает "Ъ", решение было принято в одностороннем порядке из-за недостаточных мощностей для генерации электричества.

Летом экспорт периодически снижался до нуля во время регулярных поломок, вызванных жарой, а также из-за перетока мощностей к новым российским регионам. Как известно, с южной стороны Россия имеет связь с энергосистемами Азербайджана, Южной Осетии, а также Грузии, которая дополнительно оказывает транзитные услуги для Турции.

Осенью ситуация с поставками немного улучшилась, но в отдельные часы все периодически возвращается к нулевым показателям. 

"В СО уточнили, что специального запрета на экспорт из ОЭС Юга нет", – указывают журналисты.

Россия перестала поставлять электричество в Турцию внезапно, поскольку до этого планировалось, что совокупный объем экспорта составит 700 МВт в сутки, но максимум удавалось выжать 250 МВт в ночное время и 50 МВт в дневное в период с апреля по июнь. Летом и эти показатели существенно сократились. 

Как пишет "Ъ", перспектив по улучшению ситуации на Юге пока не просматривается. Дефицит мощности в следующем году может составить 219 МВт, а в 2029 году – уже 857 МВт. Это происходит из-за постепенного подключения новых регионов к российской энергосистеме.

Также в следующем году прекращают действие договоренности по транзиту российского газа через Украину. Киев уже готовится к тому, что сделка возобновлена не будет.

Источник: Коммерсантъ
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