Молдавия придумала способ обхитрить Газпром

Однако затея провалилась

Набсовет "Молдовагаза" не согласовал отчет о своей исторической задолженности перед Газпромом, опубликованный Министерством энергетики Молдавии. Речь идет о долгах за газ, который был поставлен на правый берег Днестра.

Учитывая факт того, что один из исполнителей аудита имеет конфликт интереса с "Газпромом", сложно говорить о независимости проведенного аудита. В российской компании указали, что молдавская сторона прекрасно об этом знала, однако не стала принимать никаких мер.

В связи с этим, указали в Газпроме, отчет нельзя принимать в качестве итогового документа и достоверного аудита задолженности Молдавии за российский газ, а также в арбитриже. Последняя подтверждается исключительно в договоренностях, которые регулярно подписываются между российской компанией и "Молдовагазом".

Напомним, ранее власти республики назвали "энергетическим кризисом" свои проблемы с Газпромом.