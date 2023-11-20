ЕС тайно дал денег России: в казне оказались несколько миллиардов рублей

ЕС тайно дал денег России: в казне оказались несколько миллиардов рублей
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Европейцы практикуют технику двойных стандартов

Жажда Европейского союза газа привела к тому, что европейцы тайно спонсировали Россию. Продажи топлива принесли Москве непредвиденную прибыль в 5 млрд фунтов стерлингов, или 550 млрд рублей. Об этом пишет обозреватель The Telegraph Джо Барнс.

Несмотря на обещание отказаться от российского топлива, Испания и Франция оказались вторыми и третьими по величине покупателями сжиженного природного газа после Китая. За последнее время сильно увеличилось количество грузовых судов, перевозящих СПГ из России в Европу. Всего ЕС скупил около половины всех российских экспортных объемов.

Только за первые восемь месяцев этого года Испания приобрела газа почти на 174 млрд рублей, а Франция на 145 млрд рублей. Следом среди европейцев идет Бельгия, закупившая российского СПГ на 125,6 млрд рублей. 

"Некоторые из самых ярых сторонников Киева в Европе, в том числе Эстония и Литва, также продолжали отправлять деньги в Москву за СПГ", – указывает журналист.

По его словам, анализ европейского рынка показал, что закупки российского сжиженного природного газа выросли на 40% по сравнению с 2021 годом. И это несмотря на планы ЕС прекратить использование российского ископаемого топлива к 2027 году. 

На этом фоне американцы объявили, что намерены "задушить" торговлю российским СПГ и предпримут все необходимые меры, поскольку это составляет серьезную конкуренцию американской торговле ресурсом. 

Источник: The Telegraph
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