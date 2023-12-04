Шторм на юге России привел к неожиданным последствиям

Шторм на юге России привел к неожиданным последствиям
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экономика страны может пополниться

На прошлой неделе южные регионы страны столкнулись с разрушительным штормом – он затронул как Краснодарский край, так и Крым. Непогода на юге России привела к неожиданным последствиям, поскольку после этого цены на российскую пшеницу начали расти.

Стоимость ресурса падала примерно с сентября, но за ноябрь моментально отыграла девять долларов – и теперь за тонну придется отдать 239 долларов. Аналитики утверждают, что к этому привело сразу несколько факторов, в числе которых приостановка отгрузки зерна в черноморских портах, сообщает телеканал "360".

Минувшим сентябрем Россия вошла в пятерку основных поставщиков пшеницы в Европу – это произошло впервые за последние почти два года. По словам участников рынка, в будущем цены на зерно могут продолжить расти, поскольку сейчас ухудшаются прогнозы по урожайю в Австралии, а Аргентина не продает зерно. Также проблемы есть с посевом озимых в Европе.

Однако это лишь малая часть благоприятных последствий непогоды на юге России. В остальном она принесла за собой серьезные разрушения. Например, губернатор Севастополя отчитался об ущербе в 6,5 млрд рублей, сообщает RT

Источник: Коммерсантъ
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