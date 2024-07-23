Дотком предсказал обрушение доллара и призвал отказаться от валюты США

Эксперт обратился к людям с предостережением

Известный немецкий бизнесмен с финскими корнями Ким Дотком сделал громкий прогноз по поводу будущего американской валюты. Создатель крупнейших файлообменников Megaupload и Mega уверен, что песенка Соединенных Штатов Америки спета, и вскоре долларовая система, захватившая весь мир, с грохотом обрушится.



Дотком обратился к людям с призывом спасти свои денежные накопления, отказавшись от американской валюты. По мнению предпринимателя, в кратчайшие сроки следует переориентироваться на золото. Как известно, драгоценные металлы – одна из самых надежных инвестиций.

"Конец империи США близок. Откажитесь от доллара США. Переходите к золоту. Евросоюз тоже рухнет, поскольку они встроены в долговую систему Соединенных Штатов", – таким прогнозом бизнесмен поделился в социальных сетях.

Крупный эксперт отметил, что после обрушения долго властвовавшей миром долларовой системы многие активы резко подешевеют, их можно будет легко скупить за золото.

Бизнесмен поделился своим прогнозом по поводу американской валюты в ответ на пост о государственном долге Соединенных Штатов, который на сегодняшний день оценивается триллионами долларов. Очевидно, что у страны нет ресурсов для того, чтобы расплатиться с кредиторами.

К слову, ранее россиянам подсказали, куда лучше вложить миллион рублей.