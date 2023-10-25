25 октября может изменить всю вашу жизнь: совет астролога на этот день

Курс рубля
- Путин нанес первый удар по доллару: что говорят эксперты
- Коснется многих: Центробанк принял важное решение по доллару
- Эксперт объяснила очередное падение рубля
Текущую неделю астрологи называют периодом сложным: нас ждет деловая турбулентность, обострение многих социальных вопросов и неоднократная перемена настроения.
Богдан Глоба, младший из семьи астрологов и предсказателей, принес хорошие новости: смелые, умные, сообразительные и умелые люди могут рассчитывать на удачу в делах и отношениях. Но при одном условии: если они сумеют тщательно сосредоточиться и не упустят долгожданную удачу. Помните о балансе между личной выгодой и здравым смыслом.
Быть внимательными надо в середине семидневья, 25 октября. Бурная и нестабильная среда вынуждает охватывать все пути и направления. По словам астролога Богдана Глобы, в этот день необходимо абстрагироваться от переживаний, мыслей и страхов, самое главное – суметь сосредоточиться на важном, необходимом и срочном. В этот период есть возможность для реализации давно вынашиваемых идей.
Также в этот период очень удачной будет помощь близким людям. Это всегда своевременно, особенно на этой неделе. Ваши родные оценят деликатность и желание помочь.
На выходных завершается коридор затмений, поэтому до наступления этой даты повремените с поспешными решениями и идеями. Последовательность, спокойствие и сдержанность – вот каким должен быть ваш девиз на ближайшие дни.
И не забывайте о том, что вы у себя одни и вы – самый главный для себя человек. Поэтому берегите себя и не перебарщивайте с переживаниями и хлопотами.
Недавно астрологи говорили, какие знаки могут остаться одинокими навсегда.
Зрители очень любили знаменитость и с интересом смотрели его программы
Очередной выпуск шоу "Жизнь и судьба" поразил публику неожиданным поворотом