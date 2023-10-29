Представители трех знаков зодиака с легкостью предают даже самых близких

Астрологи раскрыли подробности

Некотрые черты в характере человек получает от рождения. Одни передаются с генами родителей, а другими его наделяют звезды, уверены астрологи. Это могут быть как хорошие особенности, так и плохие, которые проявляются в самых сложных ситуациях.

Всего специалисты веделяют три знака зодиака, представители которых способны с легкостью предать даже самых близких. Необязательно, что это соответствует сразу всем, кто родился под такой звездой, однако тенденция, по словам астрологов, прослеживается.

Первыми в тройке идут Овны. Они могут настолько упорно идти к своей цели, что переступят даже принципы и родных им людей. Дополнительно представителей этого знака отличает эгоизм, который руководит поступками и побуждениями.

Вторыми стали Скорпионы. Такие люди являются крайне импульсивными, и вместе с тем они прекрасно видят слабости других. Они могут манипулировать близкими, желая достичь своей цели – если попасть под их влияние, то негативных последствий может быть крайне много.

Замыкают рейтинг Близнецы. Харизма и пытливый ум делают их привлекательными для окружающих. Однако переменчивая натура добавляет отношениям непредсказуемости, поэтому не стоит удивляться, если представитель этого знака сперва клялся вам в своей преданности, а уже на следующий день изменил своим словам.

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