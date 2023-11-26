Зеленый ирокез или экстремальные дреды: астрологи объявили время перемен

Энергии текущего дня очень благоприятны для кардинальных перемен в жизни, отношениях, стиле

Иногда понимаешь, что все приелось и надоело. Хочется что-то изменить, исправить, попробовать новое. Астролог Василиса Володина в посте на своем телеграм-канале утверждает, что сейчас – идеальный момент для бесстрашных и кардинальных перемен. Неважно, в чем: стиль, обстановка, отношения. Смело избавляйтесь сегодня от того, что надоело или перестало нравиться (а то и не нравилось никогда).

Разноцветные яркие волосы, дреды или афрокосы, экстремально короткие стрижки? Да! Сегодня можно сочетать удобное с изысканным или невероятным. Покрасьте мебель в цвет, о котором давно мечтали. Выбросьте надоевшие платья и купите "косуху" – в общем, сегодня звезды на вашей стороне!

Сегодня энергии благоволят не только кардинальным переменам в стиле и обстановке. Можно, пишет астролог, заодно наладить и отношения. Например, попробовать открыться приятелю и без притворства поговорить с ним. Порой после таких задушевных разговоров приятельство перерастает в дружбу.

Только не забывайте по личные границы и не оценивайте людей по статусам и прочей поведенческой шелухе. А если у вас есть отношения романтического спектра, то астролог советует не клеить ярлыки и видеть друг в друге взрослых людей и независимых личностей.

Ранее мы писали, что Василиса Володина резко высказалась об откровенной публикации певицы Любови Успенской.

