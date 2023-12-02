Будут сюрпризы: прогноз для Весов на декабрь от астролога

Самый трансформационный год подходит к концу

Последний месяц 2023-го года принесет представителям знака Весы много общения – в том числе и неожиданного. Декабрь окажется довольно показательным и раскроет, насколько важно поддерживать связи с людьми, рассказал астролог Дмитрий Шимко "Утро.ру".

Специалист предупредил Весов о сюрпризах декабря, которые проявят себя в неожиданном появлении людей из прошлого. Это могут быть те, кого вы не видели последние десятилетия или даже полгода. Они давали вам какое-то важное обещание, выполнить которое не смогли.

Такие неожиданности окажутся хорошими – объявившиеся люди возникнут в вашей жизни снова, чтобы предложить хороший способ решить старую проблему, либо они сделают привлекательное предложение.

Возможно, в начале месяца придется снова окунуться в дела марта и апреля, но все получится решить без особых сложностей.

"Ваш 2023 год перенасыщен событиями, но он такой чудаковатый, что его сложно прогнозировать – каждый месяц года подобен короткометражному фильму "Чудеса на виражах"", – отметил астролог.

Он заключил, что этот год был расшатывающим и трансфармационным, заставляющим менять старые взгляды и установки. Но именно это в нем и было самым интересным.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что приготовил декабрь для Дев.