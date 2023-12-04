Месяц будет прекрасным: прогноз для Козерогов на декабрь от астролога

Наконец получится оправиться от навалившихся трудностей

По-особенному благоприятный период в декабре будет у Козерогов – месяц окажется без преувеличений прекрасным, утверждает астролог Дмитрий Шимко в прогнозе для "Утро.ру".

В конце 2023-го года Козероги смогут проявить себя на максимум. Наконец представители этого знака примут, что нет смысла смотреть в прошлое с надеждой – больше его не будет. Теперь настает пора двигаться дальше и закрывать свою старую жизнь. После декабря у вас настанет новый трехлетний цикл подъема.

В целом декабрь окажется для Козерогов довольно гармоничным. Но проблемы, накопленные в течение уходящего года, дадут о себе знать аккурат под конец, сделав "сюрприз" в преддверии дня рождения.

"Впрочем вам уже настолько все равно, что сложности исчезнут сами собой, но попытки уколоть вас эмоционально, к сожалению, будут иметь место", – подытожил астролог.

Ранее "Утро.ру" делилось прогнозом на декабрь для Стрельцов.