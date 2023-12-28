Беда в последние дни 2023 года: каким знакам зодиака не повезет

Беда в последние дни 2023 года: каким знакам зодиака не повезет
Фото: www.unsplash.com
Некоторым стоит быть начеку

Кажетта Ахметжанова рассказала, каким знакам рано расслабляться. Год подходит к концу, однако у этих представителей зодиакальной системы все может измениться в последний момент. 

По словам ясновидящей, стоит быть осторожными Овнам. Есть все шансы, что при принятии важных решений вы принесете в свой быт хаос и неурядицы. 

У Близнецов есть вероятность, что все планы пойдут под откос в самый последний момент. Неплохо было бы заранее подстраховаться и продумать запасной вариант. 

По словам предсказательницы, начеку стоит быть и Девам. Одно острое слово может привести к грандиозному конфликту, который, скорее всего, перед Новым годом будет лишним. 

У Весов может рухнуть все, что связано с финансами, деловыми и сексуальными отношениями. Ясновидящая рекомендует взять паузу и взглянуть на ситуацию со стороны. 

Ранее астролог назвала самых удачливых знаков зодиака в 2024 году. 

Источник: Rambler ✓ Надежный источник
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