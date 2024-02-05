Как правильно провести февраль: советы нумеролога

Прогноз поможет уберечься от неприятностей и подготовиться к переменам

Нумеролог Ольга Алешина обрадовала, что последний зимний месяц идеально подходит для планирования и постановки целей на месяц или даже на год. Так что именно сейчас можно начать воплощение мечты в реальность.

К сожалению, февраль – месяц, когда общаться с родными или друзьями особо не выйдет, но что делать? В данный момент приоритеты в другом. Нужно сформировать фокус внимания, на который оно будет направлено весь год. Ничего, для общения останется еще немало времени.

Итак, рекомендации нумеролога на каждую неделю февраля. Первая – отличное время для мозгового штурма: записывать идеи, мечты, желания и способы их воплощения, наплевав на то, что они могут показаться смешными или трудными. Так же не помешает найти соратников и помощников. Неделя короткая, а сделать надо много.

Во вторую следует привести в порядок, рассортировать и структурировать ранее придуманные мысли и идеи. Лучше заранее отвести на это время. Как можно тщательнее проработайте план – так проще будет выполнять его. Для переключения с рутины на магию мечты помогут медитации. Да, и хорошо бы вычленить главную цель, а потом распланировать время между всеми мечтами так, чтобы второстепенные не оттягивали на себя лишнего внимания.

Ну а на приготовленной в первые полмесяца основе можно делать первый шаг к мечте, и важно сделать его именно в третью неделю, потому что энергия трансформации помогает сделать этот самый шаг и дарит желание перемен, так что рискнуть и что-то поменять в жизни будет проще.

Для последней недели лучше отвести время на энергопрактики, дающие сильные энергии. Ими надо будет зарядить реализацию идей. Личная работа в феврале максимально эффективна, так что не стоит терять времени, а направить его на важные вещи.

Оптимальные в финансовом плане дни февраля: 1, 9, 10, 11, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29. А 25.02 – самый денежный день месяца.

Ранее мы приводили прогноз астролога Василисы Володиной на февраль: будет немало неожиданностей.

