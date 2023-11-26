Прилетел из космоса: ученые сделали невероятное открытие о Тутанхамоне

Специалисты пришли к неожиданному выводу

Ученым всего мира уже долгие годы не дает покоя загадка известного кулона Тутанхамона – фараона Древнего Египта. Состав желтого стекла изучают десятки лет, строя многочисленные догадки о его возникновении. Позже специалисты сходились во мнении, что такой материал мог образоваться лишь в результате природного катаклизма, однако прежде существовавших технологий не хватало, чтобы достоверно установить этот факт.

Благодаря научному прогрессу и современным техникам группа ученых из различных стран смогла установить, что желтое стекло ливийской пустыни, из которого был изготовлен знаменитый кулон Тутанхамона, по сути прилетело из космоса – оно сформировалось в результате столкновения метеорита с поверхностью Земли.

Ученые из Египта, Марокко и Германии объединили усилия в международном исследовании, направленном на анализ образцов желтого стекла, обнаруженного в Великом Песчаном море, площадь которого достигает 72 тысячи квадратных километров.

Метод сверхбольшого увеличения показал, что в стекле присутствуют мелкие минералы, среди которых были и всевозможные формы оксида циркония – в том числе и кубическое цирконие, синтетическая замена алмазов. Для того, чтобы образовался такой материал, нужны особые условия: температура должна быть в пределах 2250-2700 градусов по Цельсию.

Ранее сообщалось, что находка в пирамиде Хеопса шокировала ученых.