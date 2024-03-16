Россия придумала достойный ответ американской Starlink

Первые спутники запустят уже в этом году

Российская IT-компания Sitronics Group решила запустить собственный аналог Starlink, который будет использоваться для слежки за беспилотниками. Эксперимент стартует уже в 2024 году с четырьмя аппаратами, количество которых в перспективе расширят до 60-70 штук. Ожидается, что на эти цели потратят порядка 700 млн долларов.

Запуск спутников позволит следить за дронами, вес которых будет составлять не менее 30 килограммов. В случае, если БПЛА улетит дальше собственной точки управления на 100 км и больше, эта система даст возможность не терять с ними связь и возвращать к исходному месту отправки.

Во время пробного запуска четырех аппаратов компания намерена проверить, возможно ли в таких ситуациях проводить передачу телеметрии в центр управления и организовывать мониторинг объектов с помощью беспилотников.

Подобная разработка поможет существенно расширить возможности использования дронов для доставки, фотосъемки, а также мониторинга объектов.

После презентации задумки российские СМИ уже назвали ее достойным ответом американской Starlink.