Россия придумала достойный ответ американской Starlink

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Российская IT-компания Sitronics Group решила запустить собственный аналог Starlink, который будет использоваться для слежки за беспилотниками. Эксперимент стартует уже в 2024 году с четырьмя аппаратами, количество которых в перспективе расширят до 60-70 штук. Ожидается, что на эти цели потратят порядка 700 млн долларов.
Запуск спутников позволит следить за дронами, вес которых будет составлять не менее 30 килограммов. В случае, если БПЛА улетит дальше собственной точки управления на 100 км и больше, эта система даст возможность не терять с ними связь и возвращать к исходному месту отправки.
Во время пробного запуска четырех аппаратов компания намерена проверить, возможно ли в таких ситуациях проводить передачу телеметрии в центр управления и организовывать мониторинг объектов с помощью беспилотников.
Подобная разработка поможет существенно расширить возможности использования дронов для доставки, фотосъемки, а также мониторинга объектов.
После презентации задумки российские СМИ уже назвали ее достойным ответом американской Starlink.
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