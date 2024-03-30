Ученый раскрыл загадку "кровавых снов"

Иногда это может указывать на наличие болезни

До сих пор область сновидений до конца не изучена. Ученые не выяснили однозначную причину, зачем и почему человеку нужны сны. Ученый и кандидат биологических наук Сергей Кожевников рассказал основные выводы, к которым удалось прийти за последнее время.

Некоторые исследователи считают, что сны могут быть связаны со здоровьем человека. Например, врачи приходят к выводу, что у пациентов с сердечно-сосудистыми недугами часто встречаются "кровавые сновидения".

"Причем возникают они на ранних этапах, когда выраженных симптомов заболевания еще нет", – заявил эксперт.

Он полагает, что таким образом организм пытается подать сигнал в символической форме о возникновении болезни.

Ученые считают, что некоторые люди даже могут управлять своими сновидениями и вести их в нужное русло. Такой навык бывает крайне полезен в инновационных методиках лечения различных нарушений психических состояний – кошмаров, стрессов, ПТСР и других. Поэтому сейчас специалисты стараются найти правильный подход для подобной методики.

Ранее эксперты рассказали, какие позы для сна являются самыми правильными.