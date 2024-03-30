Ученый Кожевников раскрыл связь между снами и болезнями

Ученый раскрыл загадку "кровавых снов"
Фото: unsplash.com
Иногда это может указывать на наличие болезни

До сих пор область сновидений до конца не изучена. Ученые не выяснили однозначную причину, зачем и почему человеку нужны сны. Ученый и кандидат биологических наук Сергей Кожевников рассказал основные выводы, к которым удалось прийти за последнее время.

Некоторые исследователи считают, что сны могут быть связаны со здоровьем человека. Например, врачи приходят к выводу, что у пациентов с сердечно-сосудистыми недугами часто встречаются "кровавые сновидения". 

"Причем возникают они на ранних этапах, когда выраженных симптомов заболевания еще нет", – заявил эксперт.

Он полагает, что таким образом организм пытается подать сигнал в символической форме о возникновении болезни.

Ученые считают, что некоторые люди даже могут управлять своими сновидениями и вести их в нужное русло. Такой навык бывает крайне полезен в инновационных методиках лечения различных нарушений психических состояний – кошмаров, стрессов, ПТСР и других. Поэтому сейчас специалисты стараются найти правильный подход для подобной методики.

Ранее эксперты рассказали, какие позы для сна являются самыми правильными.

Источник: Комсомольская правда
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