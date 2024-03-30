Ученый раскрыл загадку "кровавых снов"

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
До сих пор область сновидений до конца не изучена. Ученые не выяснили однозначную причину, зачем и почему человеку нужны сны. Ученый и кандидат биологических наук Сергей Кожевников рассказал основные выводы, к которым удалось прийти за последнее время.
Некоторые исследователи считают, что сны могут быть связаны со здоровьем человека. Например, врачи приходят к выводу, что у пациентов с сердечно-сосудистыми недугами часто встречаются "кровавые сновидения".
"Причем возникают они на ранних этапах, когда выраженных симптомов заболевания еще нет", – заявил эксперт.
Он полагает, что таким образом организм пытается подать сигнал в символической форме о возникновении болезни.
Ученые считают, что некоторые люди даже могут управлять своими сновидениями и вести их в нужное русло. Такой навык бывает крайне полезен в инновационных методиках лечения различных нарушений психических состояний – кошмаров, стрессов, ПТСР и других. Поэтому сейчас специалисты стараются найти правильный подход для подобной методики.
Ранее эксперты рассказали, какие позы для сна являются самыми правильными.
Ситуация выходит из-под контроля Запада
Такое решение приняли из-за оскорбительного содержания шоу